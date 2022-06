Απόπειρα δολοφονίας Ρίγκαν 1981: Ελεύθερος ο Τζον Χίνκλεϊ που πυροβόλησε τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Τζον Χίνκλεϊ, ο οποίος επιχείρησε το 1981 να δολοφονήσει τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν, για να εντυπωσιάσει την ηθοποιό Τζόντι Φόστερ, αφέθηκε ελεύθερος, έξι χρόνια μετά το εξιτήριό του από το ψυχιατρείο. Ένα δικαστήριο είχε πρόσφατα αποφανθεί ότι ύστερα από δεκαετίες περίθαλψης και ψυχολογικής παρακολούθησης, ο Χίνκλεϊ δεν αποτελούσε πλέον απειλή για την κοινωνία και ότι θα μπορούσε να απελευθερωθεί από κάθε δικαστικό έλεγχο στις 15 Ιουνίου. «Μετά από 41 χρόνια, 2 μήνες και 15 ημέρες, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», έγραψε στο twitter ο Τζον Χίνκλεϊ, ο οποίος είναι σήμερα 67 ετών και ασχολείται πλέον με τη μουσική.

After 41 years 2 months and 15 days, FREEDOM AT LAST!!!

— John Hinckley (@JohnHinckley20) June 15, 2022