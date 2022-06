Αυστραλία ρεύμα: Έκκληση στους πολίτες για οικονομία

Να κάνουν όσο μπορούν οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, ιδίως το βράδυ, κάλεσαν οι Αρχές τους κατοίκους του Σίδνεϊ, προκειμένου να αποφευχθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Η σύσταση γίνεται μία ημέρα μετά την αναστολή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας άμεσης παράδοσης (spot) λόγω απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας σε παλιές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με άνθρακα. Η εταιρεία διαχείρισης, η Australian Energy Market Operator, ανακοίνωσε ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να κρίνει πότε η αγορά θα επανέλθει στην φυσιολογική της λειτουργία, αλλά πρόσθεσε ότι τα αποθέματα ηλεκτρικής ενέργειας βελτιώθηκαν στη Νέα Νότια Ουαλία.

Ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας Κρις Μπόουεν κάλεσε τα νοικοκυριά της πολιτείας να κάνουν οικονομία ενέργειας, χωρίς ωστόσο να θυσιάσουν βασικές τους ανάγκες, όπως η θέρμανση. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να αποφύγουμε τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος», δήλωσε σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης στην Καμπέρα. «Αν έχετε επιλογή πότε θα λειτουργείτε κάποιες συσκευές, μην τις λειτουργείτε από τις 18:00 ως τις 20:00», σημείωσε. Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος είναι πιθανότερο να σημειωθούν το βράδυ όταν η παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας μειώνεται και ο κόσμος επιστρέφει στα σπίτια του από τη δουλειά και ανάβει τις ηλεκτρικές συσκευές.

To reduce the risk of blackouts, @AEMO_Energy has activated its system of paying big energy users to cut their load in Queensland, as they did yesterday. Now NSW will do the same… pic.twitter.com/6A00SfDTbG

— Peter Hannam (@p_hannam) June 14, 2022