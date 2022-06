Δολοφόνησε τα τρία παιδιά του: Αποτρόπαιο έγκλημα στο Σικάγο

Σοκάρει τις ΗΠΑ και τον κόσμο η δολοφονία τριών μικρών παιδιών από τον πατέρα τους μέσα στο σπίτι του, τις σορούς των οποίων ανακάλυψε η μητέρα τους καθώς το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση. Πρόκειται για ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα που έχουν συμβεί στις ΗΠΑ, με τραγική φιγούρα τη μητέρα των παιδιών, η οποία ανακάλυψε τις σορούς τους στο σπίτι του εν διαστάσει συζύγου της. Ο ίδιος συνελήφθη και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και δήλωσε ότι έκανε προσπάθειες να αυτοκτονήσει.

Ο 5χρονος Μπράιαντ, η 3χρονη Κάσιντι και ο 2χρονος Γκίντεον είναι τα θύματα του 35χρονου, ο οποίος συνελήφθη μετά από μια καταδίωξη διαρκείας 17 λεπτών, επειδή έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του. Τα πρώτα αποτελέσματα της νεκροψίας «δείχνουν» ότι ο θάνατος των τριών ανήλικων παιδιών προήλθε από πνιγμό και ο πατέρας τους κατηγορείται για δολοφονία πρώτου βαθμού. Όπως δήλωσε συγγενής της μητέρας, ο 35χρονος φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και αποκάλυψε ότι υπήρξαν και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια, όμως η μητέρα ήθελε τα παιδιά να έχουν επαφή με τον πατέρα τους. «Η Debbie ήθελε να διατηρήσει μια σχέση με τον πατέρα των παιδιών της και να τον αφήσει να τα επισκεφτεί, και τώρα ξέρουμε ότι ήταν ένα φρικτό λάθος», ανέφερε το συγγενικό πρόσωπο της μητέρας.

JUST IN: The Round Lake Beach father charged with killing his three young children by drowning them in his home has been released from the hospital and transported to jail. https://t.co/ajyeBcjHC5

— Lake & McHenry County Scanner (@LMCScanner) June 15, 2022