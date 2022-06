Μακρόν – Σολτς – Ντράγκι Κίεβο: Αφάνταστη η ωμότητα του ρωσικού πολέμου

Μακρόν, Σολτς, Ντράγκι επισκέφτηκαν το βομβαρδισμένο Ιρπίν και εμφανίστηκαν συγκλονισμένοι από τις φρικαλεότητες του πολέμου που προκάλεσε η Ρωσία στην Ουκρανία. «Η ουκρανική πόλη Ιρπίν, όπως πριν απ’ αυτήν η Μπούκα, έχει γίνει σύμβολο της ωμότητας του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία και της άσκοπης βίας του», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, που επισκέπτεται σήμερα αυτό το προάστιο του Κιέβου, και πρόσθεσε πως ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Ο Σολτς και οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ρουμανίας επισκέπτονται το Κίεβο, όπου πρόκειται να έχουν συνομιλίες με τον Oυκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Το Ιρπίν, όπως η Μπούκα , έχει γίνει ένα σύμβολο της αφάνταστης ωμότητας του ρωσικού πολέμου, της άσκοπης βίας», έγραψε ο Σολτς στο Twitter. «Η βάναυση καταστροφή αυτής της πόλης είναι μια προειδοποίηση: αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε από την πλευρά του, μετά τη σύντομη επίσκεψη στο Ιρπίν, πως «η Ουκρανία πρέπει να μπορέσει να αντισταθεί και να νικήσει». Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με τις δηλώσεις του, στις οποίες υποστήριζε ότι δεν πρέπει «να ταπεινωθεί» η Ρωσία και οι οποίες επικρίθηκαν πολύ στην Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε πως «η Γαλλία είναι στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα (…) είμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό των Ουκρανών».

#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal – dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι διαβεβαίωσε στο τέλος της επίσκεψης στο Ιρπίν πως «θα τα ανοικοδομήσουμε όλα». Οι Ρώσοι «κατέστρεψαν νηπιαγωγεία, παιδικές χαρές. Όλα θα ανοικοδομηθούν», τόνισε ο Ντράγκι μιλώντας σε δημοσιογράφους αφού περπάτησε στους δρόμους του Ιρπίν μαζί με τον Μακρόν, τον Σολτς και τον πρόεδρο της Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις. «Μεγάλο μέρος αυτών που μου είπαν (οι Ουκρανοί) αφορά την ανοικοδόμηση», συνέχισε μιλώντας για τις «ελπίδες» τους, «γι’ αυτά που θέλουν να κάνουν στο μέλλον».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουν αρχίσει ήδη», κυρίως χάρη σε μια εφαρμογή που «καταγράφει κάθε μέρος που καταστράφηκε». Έτσι οι αρχές «γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκονται οι τόποι που πρέπει να ανοικοδομηθούν», πρόσθεσε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.

Irpin en Ukraine. Nous avons vu la ville dévastée et les stigmates de la barbarie. Et l’héroïsme, aussi, des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui ont arrêté l'armée russe alors qu’elle descendait sur Kiev. L’Ukraine résiste. Elle doit pouvoir l'emporter. pic.twitter.com/yzwBGBJ5dx

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022