Μεντβέντεφ για Ντράγκι – Μακρόν – Σολτς: «Άχρηστη η επίσκεψη στην Ουκρανία»

Ειρωνικό και ιδιαίτερα καυστικό ήταν το σχόλιο του πρώην πρωθυπουργού της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, για την σημερινή επίσκεψη των αρχηγών κρατών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας στο Κίεβο. Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Ντμίτρι Μεντβέντεφ γράφει χαρακτηριστικά: «Η επίσκεψη των “Ευρωπαίων φίλων των βατράχων, των λουκάνικων (από συκώτι) και των σπαγγέτι” είναι άχρηστη… Θα υποσχεθούν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε και παλιά όπλα και, εν συνεχεία, μεθυσμένοι από ουκρανικό ποτό, θα πάρουν το τρένο της επιστροφής, χωρίς να φέρουν την Ουκρανία πιο κοντά στην ειρήνη».

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, επισκέφθηκαν το μισοκατεστραμμένο προάστειο του Κιέβου σήμερα το πρωί και είδαν από κοντά ότι έχει απομείνει από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Πρόκειται για μία από τις πόλεις στα περίχωρα του Κιέβου που έχει γίνει σύμβολο της καταστροφής και των φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν κατά την κατοχή της περιοχής από τον ρωσικό στρατό τον Μάρτιο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μαζί με τον Ρουμάνο πρόεδρο Κλάους Γιοχάνις, ξεναγήθηκαν από Ουκρανούς στρατιώτες, έχοντας μαζί τους σημαντικό προσωπικό ασφαλείας και παρουσία πολλών δημοσιογράφων. Όπως και άλλοι ξένοι ηγέτες που είχαν μεταβεί στο Κίεβο πριν απ’ αυτούς, οι Μακρόν, Σολτς, Ντράγκι και Γιοχάνις περπάτησαν στους δρόμους του Ιρπίν, όπου τα σημάδια των βομβαρδισμών είναι πανταχού παρόντα. Οι ηγέτες έκαναν στους συνοδούς τους ερωτήσεις σχετικά με την επιστροφή των κατοίκων στην πόλη τους και τα προβλεπόμενα έργα ανοικοδόμησης, ενώ στη συνέχεια είδαν ένα βίντεο διάρκειας μερικών λεπτών που δείχνει το Ιρπίν πριν από τρεις μήνες, όταν μαίνονταν εκεί οι μάχες. Στους τοίχους ενός κατεστραμμένου κτιρίου, διάβαζε κανείς «Make Europe Not War» («Κάντε Ευρώπη Όχι Πόλεμο»), μια επιγραφή που ο Μακρόν είδε και σχολίασε λέγοντας: «είναι το σωστό μήνυμα (…) είναι πολύ συγκινητικό να το βλέπει κανείς».

European fans of frogs, liverwurst and spaghetti love visiting Kiev. With zero use. Promised EU membership and old howitzers to Ukraine, lushed up on gorilka and went home by train, like 100 years ago. All is well. Yet, it won’t bring Ukraine closer to peace. The clock’s ticking

