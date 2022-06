Χαρτί υγείας και κίνδυνοι: Μήπως να το… “κόψουμε”;

Το να χρησιμοποιούμε χαρτί υγείας κάθε φορά που επισκεπτόμαστε την τουαλέτα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, προειδοποιούν οι ειδικοί. Γιατροί τονίζουν πως το σκούπισμα μόνο με χαρτί υγείας αφήνει πίσω υπολείμματα από ούρα και περιττώματα, ενώ η εκτεταμένη χρήση του θα μπορούσε να βλάψει τον πρωκτό και το ουροποιητικό σύστημα. «Το βρίσκω εντελώς αλλόκοτο που εκατομμύρια άνθρωποι κυκλοφορούν με βρώμικο πρωκτό πιστεύοντας πως είναι καθαροί. Το χαρτί υγείας απλώς μετακινεί τα περιττώματα, δεν τα απομακρύνει», σχολιάζει η Rose George, συγγραφέας του βιβλίου «Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste and Why It Matters».

Παρόλο που οι απόψεις της ακούγονται ίσως λίγο ακραίες, τους ισχυρισμούς της συμμερίζονται πολλοί, ανάμεσά τους και διάσημοι όπως ο Will Smith, που έχει χαρακτηρίσει τα υγρά μωρομάντιλα «ξεχωριστά και καταπληκτικά». Ο ράπερ και τραγουδιστής Will.i.am, σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε γίνει δε ακόμη πιο περιγραφικός, μιλώντας για τα υγρά μωρομάντιλα. «Θα σας αποδείξω γιατί θα έπρεπε όλοι να τα χρησιμοποιούν. Πάρτε λίγη σοκολάτα, αλείψτε την πάνω σε ένα ξύλινο πάτωμα και μετά προσπαθήστε να την καθαρίσετε με μια στεγνή πετσέτα. Το μόνο που θα πετύχετε είναι να γεμίσετε σοκολάτα όλες τις ρωγμές. Γι’ αυτό λοιπόν είναι απαραίτητα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο η καθαριότητα δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο οι ειδικοί καλούν τον κόσμο να εξετάσει άλλες εναλλακτικές αντί για χαρτί υγείας. Το γρήγορο και «άγριο» σκούπισμα μπορεί να προκαλέσει πόνους στον πρωκτό, ακόμη και αιμορροΐδες, καθώς επίσης μολύνσεις στο ουροποιητικό σύστημα. Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, συγκεκριμένα το σκούπισμα από πίσω προς τα εμπρός πρακτικά συντελεί στο να τραβάμε τα βακτήρια από τον πρωκτό προς το μπροστινό τμήμα του σώματος. Αυτό που συστήνουν είναι εναλλακτικές όπως ο μπιντές ή η χρήση υγρού μωρομάντιλου, καθώς έτσι τα βακτήρια καταπολεμούνται καλύτερα και αποφεύγονται μολύνσεις.