Good Luck To You Leo Grande: Η Έμμα Τόμσον στα 62 της γύρισε την πρώτη της ερωτική σκηνή

Σε μια ειλικρινή συνέντευξη προχώρησε η Έμα Τόμσον η οποία παραδέχθηκε πως αγάπησε το σώμα της στα 62 της χρόνια όταν χρειάστηκε για λογαριασμό ταινίας που πρωταγωνιστούσε να γυρίσει την πρώτη ερωτική σκηνή της καριέρας της, γεγονός που όχι μόνο την έβγαλε από τη safe zone της αλλά την έκανε να αγαπήσει και το σώμα της. Η 63χρονη ηθοποιός του Χόλιγουντ μίλησε στην Έμμα Μπάρνετ του BBC και αναφέρθηκε στον «αγώνα» της να αγαπήσει την εικόνα της, μέσω των ρόλων που της έχουν δοθεί. Όπως δήλωσε, η τελευταία της ταινία «Good Luck To You Leo Grande», στην οποία υποδύεται μια 55χρονη χήρα που προσλαμβάνει έναν ζιγκολό για να εξερευνήσει νέες απολαύσεις, την έκανε να «βγει από την safe zone της».

