Αυτοκτόνησε λόγω μπούλινγκ: 14χρονος έβαλε τέλος στη ζωη του μετά από εκφοβισμό

Ένα 14χρονο αγόρι από τη Νότια Αφρική αυτοκτόνησε μετά από εκφοβισμό που δεχόταν. Ο Mpho Falinthenjwa ήταν μαθητής στο σχολείο Leshata, στο Νότιο Γιοχάνεσμπουργκ και όπως αποκαλύπτουν συγγενείς του δεχόταν bullying για την σεξουαλικότητά του. Η αδερφή του Mpho, Thando Kutumela, είπε στο PinkNews ότι οι γονείς τους βρήκαν τον έφηβο αδελφό της χωρίς τις αισθήσεις του στις 21:00 την Πέμπτη 2 Ιουνίου. Τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά αργότερα το ίδιο βράδυ κατέληξε. Η Kutumela είπε ότι ο Mpho άφησε πίσω του ένα σημείωμα που έλεγε το τελευταίο αντίο στην οικογένειά του. Πριν από την τραγωδία, η οικογενειακή τους ζωή φαινόταν φυσιολογική, όπως είπε.

«Οι γονείς μου είπαν ότι ο Mpho ήταν πολύ χαρούμενος. Τίποτα δεν φαινόταν ύποπτο στα μάτια τους, μάλιστα ο Mpho τους είχε μαγειρέψει εκείνη την ημέρα». Ωστόσο, η Kutumela είπε ότι ο αδελφός της δεχόταν συνεχή εκφοβισμό και σχόλια στο σχολείο, ακόμη και στον δρόμο. Θυμήθηκε δε, ότι σε ένα περιστατικό, που συνέβη στο σχολείο, άλλοι μαθητές τον αποκαλούσαν isitabane, μια υποτιμητική λέξη των Ζουλού για τους ομοφυλόφιλους. Ο 14χρονος δεν είχε κάνει coming out στην οικογένειά του αλλά στο προφίλ του στο Facebook περιέγραφε τον εαυτό του ως «πιστοποιημένο ομοφυλόφιλο».

Περιγράφοντας τον μικρότερο αδερφό της, η Kutumela είπε ότι ήταν πολύ ευχάριστο παιδί. «Έφερε χαμόγελα και γέλια μέσα στο σπίτι. Ήταν συγκρατημένος και μερικές φορές δυνατός. Του άρεσε πολύ να τραγουδάει και να χορεύει». Η ίδια δήλωσε ότι έχει καταρρεύσει από τον θάνατο του αδελφού της και πρόσθεσε πως αν τον έβλεπε άλλη μια φορά θα του έλεγε ότι «ήταν τα πάντα μου και δεν ήθελα να τον χάσω και ότι τον αγαπώ τόσο πολύ».

Δεν υπάρχουν νόμοι κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στη Νότια Αφρική ενώ υπάρχουν ορισμένοι νόμοι που προστατεύουν τα queer άτομα από διακρίσεις. Ωστόσο, οι ομοφοβικές συμπεριφορές παραμένουν, συχνά καθοδηγούμενες από τη θρησκεία.

Το 2016 μια έρευνα OUT διαπίστωσε ότι το 56% των Νοτιοαφρικανών έχουν βιώσει διακρίσεις λόγω της σεξουαλικότητας τους στο σχολείο. «Νομίζω ότι είναι λάθος να μην αποδεχόμαστε άλλους ανθρώπους επειδή δεν επιλέγουμε εμείς πώς γεννιόμαστε. Είμαστε όλοι δημιούργημα του Θεού και πρέπει να είμαστε αποδεκτοί γι’ αυτό που είμαστε» είπε η αδελφή του 14χρονου.

