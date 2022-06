Ένταξη Ουκρανίας ΕΕ: «Πράσινο φως» από την Κομισιόν

Σε ένα ακόμη συμβολικό βήμα στη μακρά πορεία προς την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε να χορηγηθεί στην Ουκρανία και τη Μολδαβία το καθεστώς των υποψήφιων χωρών. Την είδηση μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές της ΕΕ, ενώ ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν δια της προέδρου της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Κομισιόν ενέκρινε την Παρασκευή την υποψηφιότητα για τις δύο χώρες λέγοντας ότι θα πρέπει να πληρούνται στο μέλλον οι όροι σχετικά με το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η Επιτροπή συνέστησε επίσης να λάβει η Γεωργία καθεστώς υποψήφιας χώρας, αλλά αφού εκπληρώσει συγκεκριμένους όρους. Η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ουκρανία, η οποία έχει επενδύσει το πολιτικό της μέλλον σε μια στενότερη σχέση με την Ευρώπη, καθώς αναζητά ηθική υποστήριξη για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής.

Today, the @EU_Commission has adopted its Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia, after assessing them against our rigorous standards ↓ https://t.co/BuBLz0Fbdt

«Η Ουκρανία είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος που έχει δώσει επαρκείς αποδείξεις για την προσήλωσή της στις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρει η ανακοίνωση. «Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συνιστά να χορηγηθεί στην Ουκρανία το καθεστώς υποψήφιας χώρας», υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα.

Δεν υπάρχει υφιστάμενη ταχεία οδός για την επιτάχυνση της επίπονης διαδικασίας ένταξης, η οποία μπορεί κανονικά να διαρκέσει περισσότερο από μια δεκαετία. Η Κροατία ήταν η τελευταία χώρα που εντάχθηκε στο μπλοκ και η διαδικασία υποβολής αίτησης διήρκεσε 10 χρόνια προτού γίνει επίσημα δεκτή το 2013. Η τελική απόφαση για τη χορήγηση του καθεστώτος θα πρέπει να εγκριθεί και από τα 27 κράτη μέλη. Η Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη χορήγηση καθεστώτος προς ένταξη χώρα στην Ουκρανία.

We also recommend to grant Moldova the candidate status, on the understanding that the country will carry out reforms.

⁰🇲🇩 is on a real pro-reform, anti-corruption and European path.

⁰It still has a long way to go. But we believe it has the potential to live up to the criteria. pic.twitter.com/m7nEnGTbBY

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022