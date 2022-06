Μπόρις Τζόνσον Ουκρανία: Νέα, αιφνιδιαστική επίσκεψη

Στο Κίεβο βρέθηκε αιφνιδιαστικά ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Μπόρις Τζόνσον, όπου και συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Για δεύτερη φορά βρέθηκε στο Κίεβο ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και μάλιστα αιφνιδιαστικά, όπου και συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το βρετανικό Skynews, οι λόγοι αυτής της αιφνιδιαστικής επίσκεψης του Τζόνσον στο Κίεβο παραμένουν άγνωστοι.

Σημειώνεται, πάντως, ότι ο Βρετανός πρόεδρος ακύρωσε τελευταία στιγμή την παρουσία του σε εκδήλωση των Τόρις, όπου θα παρευρίσκονταν εκτός από τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων της Βρετανίας.

Μάλιστα, ο Τζόνσον ανέφερε (απευθυνόμενος στον Ζελένσκι) σε ανάρτησή του στο Twitter ότι είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που ξαναβρέθηκε στο Κίεβο.

Mr President, Volodymyr,

It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022