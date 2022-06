Τζούλιαν Ασάνζ – ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την έκδοση του 50χρονου στην Αμερική

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ ενέκρινε την έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ. Έπειτα από μακρά δικαστική μάχη, η βρετανική δικαιοσύνη έδωσε επίσημα πράσινο φως την 20ή Απριλίου για την έκδοση του 50χρονου Αυστραλού στις αμερικανικές αρχές. Η Πατέλ αναμενόταν να αποφασίσει εάν θα υπογράψει την εντολή έκδοσης.

Οι αμερικανικές αρχές θέλουν να τον δικάσουν για «κατασκοπεία» εξαιτίας της δημοσιοποίησης 700.000 εμπιστευτικών και απορρήτων διπλωματικών και στρατιωτικών εγγράφων των ΗΠΑ, κυρίως για τους αμερικανικούς πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Αν καταδικαστεί, διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 175 ετών.

Decision on Assange extradition is due today

Assange, an Australian national, is being pursued for publishing evidence of war crimes – for which he faces a 175 year sentence pic.twitter.com/VSQR00bJBx

