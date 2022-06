Ζαν-Λουί Τρεντινιάν: Πέθανε ο κορυφαίος Γάλλος ηθοποιός

Μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του γαλλικού κινηματογράφου και θεάτρου, ο ηθοποιός Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών, ανακοίνωσε η σύζυγός του, η Μαριάν, μέσω του ατζέντη του. Ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Ζ», «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα», «Αγάπη» κ.α. άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί, λόγω γήρατος, στο σπίτι του στο Γκαρ, «περιστοιχισμένος από τους οικείους του», ανέφερε η χήρα του.

"The best actors in the world are those who feel the most and show the least." – RIP Jean-Louis Trintignant, one of the best for nearly seven decades pic.twitter.com/QEWL2ochGE

Ο Ζαν-Λουί Τρεντινιάν πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες μεγάλων σκηνοθετών μεταηξύ των οποίων ο Κώστας Γαβράς, ο Κλοντ Λελούς, o Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, ο Μίχαελ Χάνεκε, ο Φρανσουά Τρυφώ και ο Κριστόφ Κισλόφσκι.

Το 1968 κέρδισε την Αργυρή Άρκτο καλύτερου ηθοποιού στο φεστιβάλ του Βερολίνου για την ταινία L’homme qui ment. Την επόμενη χρονιά, βραβεύτηκε με το βραβείο ανδρικής ερμηνείας στο φεστιβάλ των Καννών για την ταινία Ζ ενώ Το 2013 έλαβε το Βραβείο Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου και το Βραβείο Σεζάρ Α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Αγάπη.

RIP Jean-Louis Trintignant. An icon of the French and Italian cinema. With a face that will never be matched again pic.twitter.com/qt87mnOg0p

— I Have No Mouth And I Must Tweet (@decoyrobot) June 17, 2022