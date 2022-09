Επικαιροποιημένα εμβόλια – Όμικρον: “Πράσινο” φως για τα νέα σκευάσματα

Πράσινο φως στα δύο επικαιροποιημένα εμβόλια για την παραλλαγή Όμικρον έδωσε σήμερα η ρυθμιστική αρχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA). Συγκεκριμένα 24 ώρες μετά την έγκριση από τον FDA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε τα επικαιροποιημένα εμβόλια της Pfizer και της Moderna τα οποία παρέχουν ευρύτερη προστασία κατά της COVID-19 και των παραλλαγών της. Και τα δύο εμβόλια στοχεύουν τα στελέχη BA4 και BA.5 της Όμικρον, τα οποία κυριαρχούν σήμερα στις περισσότερες χώρες. Καλύπτουν όμως και το αρχικό πανδημικό στέλεχος, όπως συνέβαινε και με την προηγούμενη γενιά εμβολίων.

Μια διαφορά είναι ότι το εμβόλιο της Pfizer προορίζεται για άτομα 12 ετών και άνω, την ηλικιακή ομάδα που συμμετέχει στις κλινικές δοκιμές της εταιρείας, ενώ το εμβόλιο της Moderna απευθύνεται μόνο σε ενήλικες. Και οι δύο εταιρείες έχουν ξεκινήσει την παραγωγή και διαβεβαιώνουν ότι θα είναι σε θέση να διανείμουν τις πρώτες παρτίδες τον Σεπτέμβριο. «Τα εμβόλια προσαρμόζονται ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις παραλλαγές του SARS-CoV-2 που «κυκλοφορούν» στην κοινότητα. Τα προσαρμοσμένα εμβόλια μπορούν να διευρύνουν την προστασία έναντι διαφορετικών παραλλαγών και επομένως αναμένεται να συμβάλουν στη διατήρηση της βέλτιστης προστασίας έναντι του COVID-19 καθώς ο ιός εξελίσσεται» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

#UPDATE The EU's drug regulator said today it has approved Covid-19 vaccines by Pfizer/BioNTech and Moderna that are adapted for the #Omicron variant.

The jabs "target the Omicron BA.1 subvariant in addition to the original strain", said the European Medicines Agency. pic.twitter.com/5lNGarGxns

— AFP News Agency (@AFP) September 1, 2022