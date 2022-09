Κολιέ από παγάκια: Ένα μήνυμα για τη λειψυδρία

Ένα κολιέ που στόχο έχει να τιμήσει την αξία του νερού και το οποίο σχεδιάστηκε να φοριέται παγωμένο – αποτελείται από παγάκια – και να λιώνει μέσα σε μισή ώρα σχεδίασε το παρισινό στούντιο Golem σε συνεργασία με τη Laila El Mehelmy. «Η ιδέα για το OoOoooOoooOh la l’ice ήρθε στη διάρκεια ενός καυτού πάρτι στο Club Der Visionaere του Βερολίνου» είπε, μιλώντας στο Dezeen, ο αρχιτέκτονας Ariel Claudet, ιδρυτής του Golem. «Σε μια κίνηση επιβίωσης για να αντεπεξέλθουν στη συντριπτική ζέστη ενός από τα πιο ζεστά καλοκαίρια που έχει ποτέ βιώσει η Γερμανία, ο κόσμος στο πάρτι άρχισε να βουτάει παγάκια από τους καταψύκτες και να τρίβει ο ένας τον άλλον με αυτά».

«Σε μία περίοδο στην οποία οι πόροι ύδατος ιδιωτικοποιούνται και η λειψυδρία πλήττει όλες τις χώρες σε όλον τον πλανήτη, το νερό μετατρέπεται από ένα παραμελημένο αγαθό σε ένα από τα πλέον περιζήτητα είδη πολυτελείας» παρατήρησε ο Claudet.

Paris-based design studio Golem has created the OoOoooOoooOh la l'ice necklace that is made from ice cubes and melts within 30 minutes. https://t.co/Q0ISEcEPup

Το κολιέ διατίθεται με έναν δίσκο από σιλικόνη που επιτρέπει στον χρήστη να το παγώσει· αποτελείται από επτά παγάκια που συνδέονται μεταξύ τους με ασημένιες χαντρούλες. Το στούντιο διαπίστωσε ότι τα παγάκια πάνω στο δέρμα λιώνουν σε μισή ώρα και σε μία ώρα όταν το κολιέ φοριέται πάνω από ένδυμα. «Η διαδικασία που προκαλείται από τη θερμότητα του σώματος του χρήστη εκφράζει την επίδραση του ανθρώπου στους κύκλους της φύσης» σχολίασαν από το στούντιο Golem. «Δείχνει το πώς η ανθρωπότητα λειτουργεί ως καταλύτης στις φυσικές διαδικασίες και σε επικίνδυνο βαθμό επιταχύνει την υπερθέρμανση και την ερημοποίηση».

Inspired by the unprecedented #heatwave across Europe this summer, design studio Golem’s OoOoooOoooOh la l’ice necklace features seven ice cubes on a chain of silver beads that melt in half an hour : https://t.co/usDdspFZkp #climatechange

— TheFutureLaboratory (@TheFutureLab) August 26, 2022