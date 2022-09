Μέλισσες δολοφόνοι: Σε τεχνητό κώμα 20χρονος, τσιμπήθηκε πάνω από 20.000 φορές

Σε τεχνητό κώμα μπήκε ένας νεαρός άνδρας από το Οχάιο αφού τσιμπήθηκε πάνω από 20.000 φορές από μέλισσες. Ο 20χρονος Όστιν Μπελαμί, κλάδευε μια λεμονιά την περασμένη εβδομάδα όταν, εν αγνοία του, άνοιξε μια κυψέλη μελισσών, απελευθερώνοντας χιλιάδες αφρικανικές μέλισσες δολοφόνους, οι οποίες του επιτέθηκαν στο κεφάλι, το λαιμό και τους ώμους του, όπως δήλωσε η μητέρα του Σόνα Κάρτερ στο Fox19Now. «Έμοιαζε σαν να είχε μια μαύρη κουβέρτα στο κεφάλι του μέχρι το λαιμό του και τα χέρια του» δήλωσε στο τοπικό μέσο.

Ο Μπελάμι κλάδευε κάποια κλαδιά πάνω στο δέντρο το πρωί της Παρασκευής, ενώ η γιαγιά του Φίλις Έντουαρντ και ο θείος του παρακολουθούσαν από το έδαφος. Ξαφνικά, όμως, έκοψε τhν κυψέλη, και οι θυμωμένες μέλισσες πετάχτηκαν όλες έξω. «Όταν άρχισε να κόβε την κυψέλη, τότε ήταν που βγήκαν όλες οι μέλισσες» Δήλωσε η γιαγιά του στο τηλεοπτικό δίκτυο. «Φώναζε: ‘Βοήθεια! Βοηθήστε με! Βοήθεια’». Η ίδια και ο θείος του δέχτηκαν επίσης επίθεση από τις μέλισσες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να το βοηθήσουν. «Θα προσπαθούσα να σκαρφαλώσω στη σκάλα για να φτάσω τον Όστιν… Είδα πόσο ψηλά ήταν… αλλά δεν μπορούσα να τον φτάσω γιατί ήμουν περικυκλωμένη από μέλισσες».

20-year-old Austin Bellamy is fighting for his life in the ICU. His mom Shawna tells @FOX19 that he's still on a ventilator. She said Austin has red bumps all over his body.

Ευτυχώς, οι πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να κατεβάσουν τον 20χρονο από το δέντρο. Ο Μπελάμι μεταφέρθηκε στη συνέχεια με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο, συνδέθηκε αμέσως με αναπνευστήρα και τέθηκε σε τεχνητό κώμα. Η Κάρτερ είπε ότι ο γιος της δέχτηκε πάνω από 20.000 τσιμπήματα και πως είχε καταπιεί περίπου 30 μέλισσες, στην σελίδα GoFundMe που δημιούργησε προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα. Ο 20χρονος πάντως φαίνεται πως τα πηγαίνει καλύτερα, καθώς ξύπνησε χθες, αλλά παραμένει στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να αναμένουν πως θα αναρρώσει πλήρως.

Tonight at 10 on @FOX19 hear from the mother who says her son was stung by at least 20,000 bees.

