Σκότωσε τον πρώην της κόρης του: Νεκρός 22χρονος, επιχειρούσε να εισβάλει στο σπίτι

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο της δολοφονίας ενός νεαρού άνδρα από τον πατέρα της πρώην συντρόφου του, καθώς δέχτηκε τα πυρά του δεύτερου όταν προσπάθησε να μπει κρυφά στο σπίτι του. Το αιματηρό περιστατικό είχε σημειωθεί στα τέλη του περασμένου Ιουλίου στο Οχάιο. Το βίντεο δημοσίευσε ο τοπικός σταθμός WHIO-TV 7, και σε αυτό φαίνεται o 22χρονος Τζέιμς Ράιλ να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, αφού του έχει ζητηθεί να αποχωρήσει από τα μέλη της οικογένειας που βρίσκονται μέσα στο σπίτι.

Αγνοώντας τους, ο νεαρός άνδρας αρχίζει να χτυπάει με τον ώμο του την ξύλινη πόρτα, προσπαθώντας να τη σπάσει. Κάποια στιγμή, ακούγεται η φωνή του Μιτς Ντούκρο, πατέρα της πρώην συντρόφου του 22χρονου, να τον προειδοποιεί ότι είναι οπλισμένος.

Τελικά, η πόρτα παραβιάζεται και ανοίγει, και ακολουθούν τρεις πυροβολισμοί, που τραυματιζουν τον Ράιλ. Ο 22χρονος κατεβαίνει τα σκαλιά της αυλής και καταφέρνει να διανύσει μερικά μέτρα προτού τελικά καταρρεύσει. Οι τραυματιοφορείς που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο του Ράιλ, ο οποίος είχε δεχθεί δύο σφαίρες στους ώμους και μία στην πλάτη.

Στην κλήση που είχε προηγηθεί στη Άμεση Δράση, μια γυναίκα που περιγράφει τον εισβολέα ως πρώην φίλο της ακούγεται να λέει στον πατέρα της ότι ο Ράιλ προσπαθεί να σπάσει την πόρτα. «Μπαμπά, προσπαθεί να με σκοτώσει;» ακούγεται να ρωτάει με αγωνία. Αφού ο Ντούκρο πυροβόλησε τον Ράιλ, η κόρη του ακούγεται να του λέει πως «ήταν το μόνο που μπορούσε να κάνει» και ότι της έσωσε τη ζωή. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ένορκοι σε δικαστήριο της κομητείας Σέλμπι αποφάσισαν να απαλλάξουν τον Ντούκρο από κατηγορίες που αφορούσαν τον θάνατο του 22χρονου, επικαλούμενοι νόμο της πολιτείας που ορίζει ότι ο ιδιοκτήτης μιας οικίας δεν έχει νομική υποχρέωση να προσπαθήσει να αποχωρήσει προτού ανοίξει πυρ.

Η οικογένεια του Ράιλ αντέδρασε με οργή στην είδηση ότι ο άνθρωπος που σκότωσε τον νεαρό δεν θα υποστεί την παραμικρή συνέχεια. «Ο Μιτς τον πυροβόλησε στην πλάτη και τον σκότωσε. Ελπίζω οι μέρες σου να είναι πιο δυστυχισμένες από ποτέ, εσύ και η κόρη σου είστε αηδιαστικοί».

