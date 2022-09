Εθνική Ελλάδος: Πρεμιέρα σήμερα με Κροατία

Η Ελλάδα αρχίζει σήμερα Παρασκευή (2/8) τους αγώνες της στο Eurobasket έχοντας για πρώτο αντίπαλο την Κροατία και το κλίμα είναι εξαιρετικό, όπως δείχνει και η πλάκα που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, στο περιθώριο της φωτογράφησης του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ο Δημήτρης Ιτούδης ανακοίνωσε την τελική 12άδα για τη διοργάνωση και άπαντες περιμένουν να έρθει το ματς με την Κροατία και -ιδανικά- μια νίκη με καλή εμφάνιση, ώστε η ομάδα να πάει την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση για τη συνέχεια.

Ούτως ή άλλως, πάντως, το κλίμα είναι πολύ καλό και φαίνεται και από το… τρολάρισμα του Αντετοκούνμπο στον Λαρεντζάκη για τα αγγλικά του, στο περιθώριο της φωτογράφησης της εθνικής ομάδας. «Οι φωτογραφίες σου με δείχνουν όμορφο», είπε προς τον φωτογράφο στα αγγλικά ο Λαρεντζάκης, για να παρέμβει ο Αντετοκούνμπο. Γιατί; Για να μεταφράσει από τα αγγλικά στα… αγγλικά, θέλοντας έτσι να πικάρει τον συμπαίκτη του. «Άσε με να μεταφράσω. Αυτό που λέει είναι ότι οι φωτογραφίες που τραβάς τον κάνουν να μοιάζει όμορφος. Πιο όμορφος από ότι είναι. Είναι πιο όμορφος στις φωτογραφίες σου», είπε στον φωτογράφο ο Γιάννης, για να απευθυνθεί στη συνέχεια στον Λαρεντζάκη, λέγοντάς του: «Επειδή τα αγγλικά σου δεν είναι καλά, έκανα μετάφραση».

