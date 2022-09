Ακάρ Αιγαίο: Πέταξε πάνω από το πέλαγος με F-16

Δεν αρκέστηκε στις εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας ο Χουλουσί Ακάρ, κατά την παρουσία του σε εκδήλωση για την έναρξη της νέας σεζόν εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας μπήκε σε ένα F-16 και, σε μια επίδειξη δύναμης – όπως τη χαρακτηρίζει η Hurriyet, πραγματοποίησε «ειδική πτήση πάνω από το Βόρειο Αίγαιο».

Συνοδευόμενος από τον διοικητή των αεροπορικών δυνάμεων στρατηγό Ατίλα Γκιουλάν, «ο Ακάρ χαιρέτισε, στη διάρκεια της πτήσης, το μνημείο των μαρτύρων του Τσανάκαλε» όπως αναφέρει η εφημερίδα.

Νωρίτερτα, ο Χουλουσί Ακάρ είχε κάνει νέες εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας. «Πάντα και παντού απαντούσαμε σε αυτή την αθυροστομία της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έχουμε επανειλημμένα υπενθυμίσει στους συνομιλητές μας να παίρνουν μαθήματα από την ιστορία και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Η Ελλάδα ήταν αυτή που έκανε μια απόπειρα εισβολής το 1919-1922 με την ενθάρρυνση και την υποστήριξη ορισμένων χωρών. Στη συνέχεια, η Ελλάδα, η οποία ήταν απογοητευμένη, έβγαλε στο απόσπασμα τους πρωθυπουργούς της, τους υπουργούς της, ακόμη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού.»

»Λέμε ότι δεν θα πάτε πουθενά με αυτόν τον λεγόμενο εξοπλισμό, τη λεγόμενη συμμαχία. Κρατήστε το χέρι της ειρήνης που έχουμε απλώσει, ας συνεχίσουμε το έργο μας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας. Λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να βλέπει την Τουρκία ως απειλή. Η Τουρκία δεν είναι απειλή, είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός, αποτελεσματικός και αξιόπιστος σύμμαχος για τη συμμαχία. Πάντα λέγαμε και συνεχίζουμε να λέμε ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο, ότι δεν θα παραβιάσουμε τα δικαιώματα ούτε τα δικά μας ούτε των Κυπρίων αδελφών μας και ότι θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπως κάναμε μέχρι σήμερα», είπε ο Ακάρ.

Σημειώνοντας ότι οι Τούρκοι παρακολουθούν στενά τι κάνει η Ελλάδα, ο Ακάρ είπε: «Δώσαμε την απαραίτητη απάντηση στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας για ό,τι χρειάζεται να γίνει τόσο στο τραπέζι όσο και στο πεδίο». Αναφέροντας ότι οι προκλήσεις, οι επιθετικές ενέργειες, η ρητορική της Ελλάδας, η αγνόηση του Διεθνούς Δικαίου και οι παράνομες ενέργειες συνεχίζονται, ο Ακάρ υπενθύμισε ότι ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη παρενόχλησαν τουρκικά F-16 σε αποστολή του ΝΑΤΟ.

Σημειώνοντας ότι ο συντονισμός αυτής της αποστολής ξεκίνησε τον Ιούλιο, ο Ακάρ είπε: «Από τις 2 Ιουλίου, η δραστηριότητα αναφέρθηκε σε όλα τα κανάλια του ΝΑΤΟ, όλοι το άκουσαν και το έμαθαν. Είναι αδύνατο να μην το μάθουμε. Και όμως, αναχαίτισαν τα F-16 μας, τα οποία εκτελούσαν το καθήκον τους στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έκανε μια εξαιρετικά αρνητική και ψευδή δήλωση λέγοντας: “Δεν γνωρίζαμε ότι αυτά ήταν τουρκικά αεροσκάφη”».

