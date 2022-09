Ερντογάν για Ελλάδα: “Είναι ένα τίποτα για το ΝΑΤΟ”

Με υποτιμητικά λόγια κατά της Ελλάδας, μίλησε ξανά ο Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, μετά την προσευχή της Παρασκευής. Ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε για την «αναδίπλωση» που έκανε το ΝΑΤΟ, με την ανάρτηση της Διοίκησης Χερσαίων Δυνάμεων για τη Μικρασιατική Καταστροφή. «Το ΝΑΤΟ έκανε ελιγμούς, όπως κάνει πάντα. Διέγραψε την αρχική ανάρτηση και δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί ξεχωριστή δύναμη μαζί με την Τουρκία. Αυτό είναι ήδη ένα θέμα για εμάς» είπε αρχικά ο Ερντογάν.

Και συνέχισε: «Η δυσφορία της Ελλάδας δεν αποδυναμώνει τις σχέσεις Τουρκίας – ΝΑΤΟ. Ένα ΝΑΤΟ χωρίς την Τουρκία είναι αδιανόητο. Η Ελλάδα δεν έχει καμία αξία στο ΝΑΤΟ. Αν υπάρχει Τουρκία, το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό, αν δεν υπάρχει Τουρκία, το ΝΑΤΟ είναι ανίσχυρο».

Θυμίζεται πως με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα η Συμμαχική Χερσαία Διοίκηση του ΝΑΤΟ (LANDCMD), που εδρεύει μόνιμα στη Σμύρνη, σχολίασε προκλητικά στις 31 Αυγούστου: «Ευτυχισμένη Ημέρα Νίκης. Σήμερα συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την ανεξαρτησία της Τουρκίας. Συμμετέχουμε με τους Τούρκους συμμάχους μας σε όλο το ΝΑΤΟ και πέραν αυτού, για να γιορτάσουμε τη Νίκη τους και την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Λίγες ώρες μετά, το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη έκανε «οπισθοχώρηση», κατεβάζοντας την συγχαρητήρια ανάρτηση που έκανε προς την Τουρκία. Ένα 24ωρο μετά, σε νέα ανάρτηση, η Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων του NATO έδωσε εξηγήσεις, εστιάζοντας στη στρατιωτική συνεργασία με την Άγκυρα. «Την Τρίτη, η LANDCOM συνεχάρη τον σύμμαχό μας, την Τουρκία, για την εθνική Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Είμαστε ευγνώμονες που η Τουρκία φιλοξενεί τη βάση μας στο έδαφός της. Επίσης, ευχαριστούμε και τα 30 μέλη της Συμμαχίας για την προσφορά τους. Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί!», η νέα ανάρτηση της νατοϊκής διοίκησης.

On Tuesday, LANDCOM congratulated our Ally Türkiye on the occasion of their Armed Forces Day. We are thankful to have Türkiye as our host nation. And we thank all thirty Allies for their contributions to our Alliance. We are stronger together.#WeAreNATO pic.twitter.com/P8ooI3MpFQ

— NATO Allied Land Command (@LANDCMD) September 1, 2022